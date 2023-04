Zelda: Tears of The kingdom recibirá tráiler final antes del lanzamiento

Ya casi llegamos a la mitad del mes de abril, y eso significa que estamos cada vez más cerca del lanzamiento oficial de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego que tal vez es el más esperado del año por parte de Nintendo. Y si bien el último video que se lanzó no convenció a muchos fans, parece ser que quieren levantar el hype antes de la salida.

Hace algunas horas la compañía de Japón anunció que habrá un último tráiler antes de que el juego se ponga a la venta, y ese video será lanzado el próximo jueves 13 abril a través de su canal de Youtube. El material contará con tres minutos de duración, y la hora de liberación del mismo será a las 7:00 am del pácifico y 8:00 am del centro de México.

Join us on April 13th, 7 a.m. PT to watch the final pre-launch trailer for The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom, livestreamed on our YouTube channel. The trailer will be roughly 3 minutes long. ▶️ https://t.co/cwlMFlzLAb pic.twitter.com/pTht2yUaTc — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 12, 2023

Únase a nosotros el 13 de abril a las 7 a. m. (hora del Pacífico) para ver el tráiler final previo al lanzamiento de The Legend of #Zelda : #TearsOfTheKingdom , transmitido en vivo en nuestro canal de YouTube. El tráiler durará aproximadamente 3 minutos.

Se espera que este último tráiler del juego nos muestre un poco más de la historia, dado que tres minutos no serían los suficientes para mostrar más gameplay, pero aún así los fans estarán pendientes de ello. De igual manera, los seguidores quieren ver a los nuevos campeones de Hyrule en acción, dejando de lado a los que conocimos que cayeron en batalla.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el 12 de mayo para Nintendo Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Creo que estoy hablando por mucha gente al decir que ya nos estamos comiendo las uñas por jugar esto, y ahora que falta como un mes la espera se está haciendo eterna. Al menos primero llega el Switch edición especial para mantenernos ocupados.