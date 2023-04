Nintendo patenta una nueva Master Sword de Zelda

Se ha encontrado una nueva patente relacionada con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la cual es para una nueva obra de arte de la Master Sword de Link, que tiene un aspecto un tanto extraño. La comunidad de Tears of the Kingdom en Reddit ha estado buscando posibles razones por las cuales Nintendo ha patentado esta nueva obra de arte, examinando cualquier posible fragmento de información sobre el título de Zelda en desarrollo.

La razón más probable es para futuros productos de merchandising, o tal vez Nintendo tiene la intención de lanzar una Master Sword realmente impresionante. El usuario timately compartió la patente, la cual encontró en un sitio web japonés de marcas registradas (que actualmente está en mantenimiento).

Debemos decir que la obra de arte y el diseño se ven aún más impresionantes en forma de logotipo en negro. GamesRadar confirmó que se han incluido todo tipo de productos bajo la patente, pero, se desconoce específicamente para qué se utilizará la Master Sword.

Por supuesto, aunque parezca simple a simple vista, siempre hay teorías. Algunos usuarios piensan que la parte inferior de la espada parece una versión estilizada de Demise. Otros ha notado que la espada está rota en siete piezas, y el número siete parece tener un significado importante.

Se preguntan si las siete piezas estarán relacionadas con las islas de Hyrule en Tears of the Kingdom. También hay siete lágrimas rodeando el mural, como señala JudetheDude21, y un usuario más piensa que podríamos obtener esas lágrimas de los siete sabios.

Así que, ¿todas estas teorías sobre la jugabilidad que “cambiará el mundo del juego” el otro día? Podría tener sentido. Restaurar el mundo podría restaurar la Master Sword. Parece una perspectiva increíble. Todo esto son solo especulaciones, pero definitivamente Nintendo tiene nuestra atención.

Vía: Nintendo Life