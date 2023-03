Crean mapa del cielo de Zelda: Tears of The Kingdom

El día de ayer se soltó un video por parte de Nintendo que nos muestra más gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, juego que se convierte en uno de los totalmente esperados del 2023. Y si bien no hubo extensa información, algunos usuarios ya se han puesto a teorizar sobre todo lo que vamos a ver en su presuntamente extenso mapeado.

Así, uno de los fanáticos se puso manos a la obra para unir ciertas partes del mapa y unir la sección del cielo, pues en este jugo Link deberá de viajar entre dichas islas y la parte terrenal principal de Hyrule. Esto con la ayuda de las nuevas habilidades de la tableta de Sheikah, puesto que el personaje puede regresar el tiempo o crear vehículos voladores.

Aquí puedes checar la imagen:

Lo que compartió el usuario Zeytekk en Reddit tiene algo de sentido, dado que al ensamblar las capturas se ve algo de cohesión sobre cómo estarían conectadas dichas islas que aún no se establece de qué forma se conectan con la trama. Y es que por ahora, los creadores del videojuego están guardando varias cosas para que el público lo pruebe por sí mismo.

Recuerda que Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el próximo 12 de mayo para Nintendo Switch. Además, también llegará una Switch Oled edición especial el 28 de abril.

Vía: Reddit

Nota del editor: Conforme más vayan mostrando el juego, más misterios se irán revelando por parte de los fanáticos, y es que las teorías con Zelda nunca son suficientes. Es cuestión de esperar poco más de un mes para la salida del juego.