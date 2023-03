Unboxing de la Switch Oled edición especial de Zelda

Hace poco se dieron varios anuncios interesantes de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, pues primeramente se mostró un nuevo gameplay en el que pudimos conocer muchos más de las mecánicas del título. Por su parte, también se mostró la edición especial de Switch Oled, misma que aunque parece impensable, ya cuenta con unboxing.

Mediante un video en el canal conocido como BeatEmUps se muestra que Nintendo les ha hecho llegar este aparato para que le hagan su respectiva review, y así vemos al presentador del video mostrando poco a poco las virtudes del mismo. Primero que nada, se notan los motivos especiales de la trifuerza en el dock y también los Joy Con tematizados.

Acá el video:

También se nos muestran los grabados que tiene la consola en la parte de atrás, mismos que ya se habían visto en las filtraciones, y que al parecer tendrán una relación especial con la historia del juego. Por su parte, la pantalla oled es algo que siempre sorprende a propios y extraños, dado que es bastante superior a la LCD con la que cuentan los modelos normales.

Recuerda que esta consola se lanza el próximo 28 de abril y no incluye una copia del juego, se debe comprar por separado.

Vía: Youtube

Nota del editor: La verdad no se ve muy destacable en comparación a otras consolas edición especial, hasta la de Pokémon y Splatoon 3 se ven mejores, aún así ese color medio dorado es algo que hace única a la franquicia de Zelda. La verdad, quiero comprarla.