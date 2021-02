Ubisoft y su reestructuración interna

El cierre de 2020 ha sido uno de los más redituables en la historia de la empresa presidida por Yves Guillemot gracias a un catálogo de lanzamientos que se centró en apostar por la calidad de sagas existentes y convencer a la comunidad gamer con una nueva propuesta que en un principio levantó mucha expectativa.

Assassin’s Creed Valhalla ha sido el mayor éxito comercial de la franquicia y la compañía francesa seguirá apostando por los contenidos descargables para expandir la duración de la campaña principal, además de agregar nuevas misiones secundarias.

Con lo que respecta a Watch Dogs: Legion y aunque fue criticado por reducir su precio a los pocos días de haber salido al mercado, el desempeño de ventas también estuvo dentro del rango de previsiones financieras y la crítica le otorgo calificaciones destacadas.

Just Dance 2021 no fue la excepción y un año más se convirtió en uno de los productos más rentables para el citado corporativo, sin olvidar a Immortals Fenyx Rising el cual fue considerado como una gran revelación pese a que previamente había sido cuestionado por su falta de esencia y su gran parecido con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Dejando a un lado los grandes resultados obtenidos, Ubisoft ha arrancado el 2021, con miras a ejecutar una reestructura al interior de sus estudios de desarrollo, tendiente no sólo a maximizar los ingresos sino a reducir los costos de producción asociados a títulos AAA.

Para lograrlo, se enfocará en generar mayores experiencias de entretenimiento en dispositivos móviles y no se descarta que adquiera a alguna otra firma con experiencia en el sector, tal y como lo hará Electronic Arts con Glu Mobile por $2.4 mil millones de dólares.

Es de esperarse que las aplicaciones para teléfonos celulares y tabletas tengan algún tipo de interconectividad con otros juegos de la marca que se encuentran disponibles en computadora o consolas domésticas, sin embargo, no serán del agrado de los consumidores que no son proclives al sector casual.

En este proceso de reconformación, los gamers más experimentados tendremos que esperar a los próximos meses para conocer cómo Ubisoft distribuirá el calendario de lanzamientos importantes como Far Cry 6, Riders Republic y Prince of Persia: The Sands of Time Remake; todos ellos previstos inicialmente para el primer trimestre del año en curso y terminaron retrasándose sin una fecha concreta.

El despliegue de adoptar una estrategia comercial diversificada, deja en el aire la posibilidad de que juegos como Skull and Bones y Beyond Good & Evil 2 vean prolongados sus procesos de desarrollo y sea previsible que en caso de publicarse, lo hagan cuando PlayStation 5 y Xbox Series X|S tengan una mayor base instalada de usuarios.

Será interesante conocer cómo evoluciona el cambio de rumbo de Ubisoft y aunque no cabe duda que se alcanzarán los objetivos financieros, habrá que ver cómo es la recepción por parte de sus más fieles seguidores y cuáles son las sorpresas que la multicitada organización se tiene guardadas para la nueva generación de consolas.

