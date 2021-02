Revendedores y coleccionistas están acaparando las Cajitas Felices de Pokémon

Tal parece que las consolas de nueva generación no son las únicas que son afectadas por los revendedores. Como parte de la celebración por el 25 aniversario de Pokémon, McDonlad’s ha creado una Cajita Feliz conmemorativa en forma de Pikachu, la cual incluye tarjetas del TCG de la primera generación. Sin embargo, los coleccionistas y revendedores han comprado todas las posibles, dejando a cientos de fans fuera de este festejo.

Recientemente, varios coleccionistas publicaron fotos junto a decenas de Cajitas Felices. De igual forma, en sitios como eBay aparecen listadas las tarjetas de TCG, incluso con el paquete aún sellado. Mientras que la comida infantil tiene un precio de $5 dólares, los revendedores exigen cientos o miles de dólares por una colección completa.

@McDonalds @Pokemon I sure hope you do some form of inventory control for your promo Pokémon cards as some of your stock is being sold in sealed boxes which means they’re not even making it to your stores 😳 Though same thing happened with Tim Hortons Hockey too. Retail $1.99 😳 pic.twitter.com/kX8qZyRX2V

— redphoenixsportscards (@redphoenixcards) February 9, 2021