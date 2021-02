Horizon Forbidden West será todo lo que los fans esperan y más, promete la actriz de Aloy

Horizon Zero Dawn fue una de las grandes sorpresas del PS4. La nueva IP de Guerrilla Games cautivó a millones de jugadores con su historia, gameplay y el mundo que nos presentó. De esta forma, muchos esperamos con ansias la secuela, Forbidden West, la cual promete entregarnos todo lo que hizo especial a la primera entrega y más, esto de acuerdo con Ashly Burch, quien interpreta a Aloy, la protagonista.

En una reciente entrevista con GamesRadar, Burch fue cuestionada sobre su experiencia laboral durante la pandemia, y ha revelado un poco de las aventuras que experimentará Aloy durante la secuela. Esto fue lo que comentó:

“No puedo decir mucho… Pero, um, sí diré que pienso de verdad que de todas las cosas que la gente adoró en Zero Dawn – su mundo asombroso, la historia inmersiva, su jugabilidad increíble – Forbidden West es sencillamente más y mejor.

Las nuevas regiones a las que viajará Aloy, las tribus a las que encontrará, y la historia que se desarrollará… He tenido una introducción a todo ello antes de las grabaciones para el juego, donde el equipo de narrativa me relató todo el arco argumental y me sentí como una niña sentada ante la hoguera en el campamento ¡Estoy muy emocionada por el juego!

Lo genial de trabajar en Horizon: Forbidden West es que ahora tengo todas esas cosas guardadas. Así que es genial poder decir cosas como ‘oh, Ted Faro, sí ¡Me acuerdo de él!’. Hay cosas como esas que puedo hacer ahora porque conozco muy bien a Aloy y a su mundo. Es como edificar sobre una base que ya es muy sólida de por sí, es emocionante”.