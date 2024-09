Ubisoft niega hacer impulso a agendas específicas

La empresa Ubisoft no se encuentra en el mejor momento, dado que hace no tanto tiempo declararon que proyectos grandes como Star Wars Outlaws no alcanzaron las ventas esperados para sumarse el retraso del juego más grande para este año de la empresa, Assassin’s Creed Shadows. Con eso en mente, los jugadores han mencionado que finalmente van a arreglar los supuestos temas de inclusión que tienen en sus juegos, y ante esto mencionaron algo muy interesante en sus nuevos comunicados.

En este mensaje la empresa reafirma su compromiso con los jugadores y su enfoque en el entretenimiento y negaron rotundamente cualquier intención de impulsar agendas políticas o sociales específicas, asegurando que su objetivo principal es crear juegos que lleguen a la audiencia más amplia posible. Según ellos, sus proyectos están diseñados para deleitar a los fanáticos y proporcionar experiencias de juego de calidad, sin intereses ocultos detrás de su contenido. Esta declaración surge en un contexto en el que enfrentan ciertos desafíos, incluyendo retrasos en el lanzamiento de juegos importantes. Aunque no han dado detalles precisos sobre los motivos de esta decisión, se ha especulado que una de las razones puede estar relacionada con la representación cultural de Japón en el juego. Algunas quejas han surgido de jugadores y ciudadanos japoneses, quienes consideran que su país ha sido representado de manera cuestionable, lo que podría estar llevando a la compañía a reevaluar ciertos aspectos de su diseño. El retraso de Assassin’s Creed Shadows podría estar vinculado a la necesidad de abordar estas preocupaciones culturales, algo que Ubisoft ya ha enfrentado en el pasado con otros títulos. En su declaración, la compañía señaló que está tomando medidas para mejorar la eficiencia en el desarrollo de sus juegos, con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia centrada en los jugadores y garantizar que sus productos mantengan altos estándares de calidad. Los franceses han dejado claro que está revisando su estrategia para asegurar un futuro más sólido y eficiente en la creación de videojuegos. La empresa ha reafirmado su compromiso con el entretenimiento y con la entrega de títulos que atraigan a fanáticos de todo el mundo, al tiempo que busca ajustarse a las expectativas y sensibilidades de las diversas culturas que representan en sus juegos. Vía: Icon Era