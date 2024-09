Nintendo va contra las imágenes de Mario hechas con IA

Estamos en una época donde Nintendo no se ha tocado el corazón para lanzar demandas y cerrar sitios a diestra y siniestra, esto lo hemos visto hace poco con el asunto de Palworld así como los mods de personajes de sus franquicias que se usaban para la plataforma Garry’s Mod. Sin embargo, parece que las infracciones a su propiedad intelectual no habrían terminado, y ya se encuentran detrás de otro objetivo y así evitar que se usen a sus personajes de una manera considerada como ilegal.

La empresa ha comenzado a tomar acciones contra imágenes generadas por IA que involucran a Mario. Según un informe reciente han estado trabajando con Tracer, empresa especializada en identificar violaciones de derechos de autor en línea, para eliminar publicaciones en la plataforma X. Estas ilustraciones, creadas mediante la herramienta Grok AI de xAI, han sido objetivo de eliminaciones masivas, incluyendo algunas representaciones cuestionables del plomero en situaciones inapropiadas, como fumando y bebiendo.

El trabajo de Tracer ha sido clave en este proceso. Aparentemente, ha presentado docenas de avisos de eliminación DMCA, afectando tanto imágenes generadas por IA como a fan arts que se han visto envueltos en esta situación. Aún no se han emitido comentarios oficiales por parte de ambos, pero la medida ha generado polémica en redes sociales, donde algunos usuarios se han visto afectados sin previo aviso.

Nintendo’s lawyers filed a DMCA takedown request against the Mario image I generated using X’s Grok AI 🥲 https://t.co/HfPoVeCo7H https://t.co/CefhIVwoIX pic.twitter.com/sYrniFYdGh

— Tom Warren (@tomwarren) September 24, 2024