Cuatro clásicos de SNES llegan a Switch Online

De manera periódica se lanzan juegos en los servicios online de Nintendo, sin embargo, no hay fechas definidas ni nada parecida, solamente los liberan de manera aleatoria y sin avisar qué clase de videojuegos pueden esperar, más por el tema de la plataforma. Y ahora, después de poco más de un mes sin tener nada, finalmente han querido agregar más al catálogo, lo que ahora vamos por la parte clásica, hablando claramente de la consola de 16 bits por excelencia, el SNES.

En esta caso son cuatro clásicos los que se van a poder jugar, el primero de ellos es ni más ni menos que Battletoads Double Dragon, después tenemos a Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen’in Shūgō!, el tercero es COSMO GANG THE PUZZLE y para terminar llega Big Run. No está de más mencionar, que algunos de ellos son primera vez lanzados en territorio occidental, aunque como no son complicados de jugar, no se han traducido de su idioma natal.

Acá la descripción de cada juego:

Battletoads & Double Dragon: es un videojuego de acción y beat ’em up lanzado en 1993. Es un cruce entre dos franquicias populares de la época: Battletoads (de Rare) y Double Dragon (de Technos Japan). Este título combinaba personajes y elementos de ambas series, lo que lo hacía único en su momento. En el juego, los jugadores pueden elegir entre tres sapos antropomórficos de Battletoads (Rash, Zitz, y Pimple) o los hermanos Billy y Jimmy Lee de Double Dragon. La misión es detener a la malvada Dark Queen (de Battletoads) y al Shadow Boss (de Double Dragon), quienes se han unido para conquistar el mundo. Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen’in Shūgō!: es un videojuego de deportes, específicamente de balón prisionero (dodgeball), lanzado en 1993 en Japón para la consola Super Famicom (conocida como Super Nintendo fuera de Japón). Forma parte de la popular serie Kunio-kun, que incluye juegos como River City Ransom y Super Dodge Ball. El juego se destaca por su estilo arcade y su enfoque humorístico, en el que los personajes de la franquicia Kunio-kun compiten en intensos y exagerados partidos de dodgeball. Los jugadores pueden elegir entre diferentes equipos, cada uno con personajes del universo Kunio-kun, y utilizar habilidades especiales y movimientos únicos durante los partidos. Además de su jugabilidad frenética, el título incluye modos de juego para un solo jugador y multijugador, lo que lo hizo muy popular entre los fans del género. Cosmo Gang: The Puzzle: es un videojuego de rompecabezas desarrollado y publicado por Namco en 1992 para las máquinas arcade y posteriormente portado a la consola Super Famicom (Super Nintendo en Japón). Es un spin-off de otro juego llamado Cosmo Gang: The Video, que era un título de disparos de estilo “shoot ’em up” lanzado por la misma compañía. Los jugadores deben organizar diferentes bloques de colores en una cuadrícula para eliminarlos, similar a juegos de rompecabezas como Tetris o Puyo Puyo. El objetivo principal es evitar que los bloques lleguen a la parte superior de la pantalla mientras intentas agrupar los bloques del mismo color para eliminarlos. A lo largo del juego, aparecen los personajes cómicos y coloridos de Cosmo Gang, que añaden un toque humorístico al título. Big Run: es un videojuego de carreras desarrollado por Jaleco y lanzado para la consola Super Nintendo Entertainment System (SNES) en 1991. El juego está ambientado en el famoso rally Dakar, una de las carreras de resistencia más duras del mundo, que cruza terrenos difíciles como desiertos, dunas y montañas. Aquí los usuarios conducen vehículos todoterreno a través de diversos tramos de la carrera, intentando completar el recorrido en el menor tiempo posible mientras compiten contra otros corredores controlados por la inteligencia artificial. El juego cuenta con gráficos en modo 7, una característica técnica del SNES que permite la rotación y el escalado de imágenes para simular efectos tridimensionales, lo cual era un atractivo en su época.

Estos títulos ya se pueden probar en el servicio de Nintendo Switch Online básico, no hace falta pagar el precio más caro. Solamente hay que actualizar la App de SNES.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Podríamos decir que el juego importante dentro de todos es el de Rare, y da a entender que Microsoft sigue prestando estas licencias a Nintendo. Ojalá pronto haya más cosas como Diddy Kong Racing.