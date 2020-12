Ubisoft vuelve a enlistar Prince of Persia: The Sands of Time Remake para Switch

Previo a la revelación de Prince of Persia: The Sands of Time Remake el pasado mes de septiembre, rumores apuntaban a una versión de Nintendo Switch de este juego. En su momento Ubisoft solo mencionó que este título iba a estar disponible en PS4, Xbox One y PC. Sin embargo, recientemente surgió un listado en la página oficial de la compañía francesa, en donde se menciona que esta re-imaginación del clásico de 2003 sí llegará a la consola híbrida.

Esta no es la primera vez que algo similar sucede, ya que semanas después de la relación del juego, varias tiendas señalaron que el juego sí va a llegar a Switch. Lo interesante en esta ocasión, es que esta afirmación proviene de la tienda digital oficial de Ubisoft, y hasta el momento esta información sigue presente.

Sin embargo, es importante mencionar que solo la página de Estados Unidos menciona que Prince of Persia: The Sands of Time Remake llegará a Nintendo Switch, las tiendas digitales de otras regiones no hacen mención de esto. De esta forma, el listado bien podría haber sido un solo error humano, o Ubisoft ha arruinado su propio anuncio. Por el momento la compañía francesa no se ha pronunciado al respecto.

Recordemos que este juego iba a estar disponible originalmente durante el primer mes de 2021. Sin embargo, Prince of Persia: The Sands of Time Remake fue retrasado hasta el 18 de marzo de 2021, y llegará a PS4, Xbox One y PC. De igual forma, es importante señalar que esta no es la primera vez que Ubisoft hace una mención a la versión de Switch en su página oficial.

Vía: Ubisoft