¿Prince of Persia: The Sands of Time Remake llegará a Nintendo Switch?

Parece que ni Ubisoft sabe si Prince of Persia: The Sands of Time Remake estará disponible en Switch. Originalmente, la primera filtración del juego señalaba que esta re-imaginación llegaría a Nintendo Switch y PS4. El día de ayer Ubisoft por fin confirmó la existencia de este producto, el cual podremos encontrar a consolas y PC en 2021. Extrañamente, el tráiler de revelación no hacía mención de la versión de Switch, pero el sitio oficial sí.

Después de su revelación, el sitio oficial de Ubisoft hacía mención de una versión para Switch al momento de pre-ordenar el título. Sin embargo, esta opción te llevaba a una página que no existe de Nintendo. Para hacer las cosas más confusas, la página de la compañía ha removido toda referencia de una versión para la consola híbrida.

Sin embargo, aún hay referencias al Nintendo Switch en el código del sitio. Por el momento sigue siendo un misterio si este remake llegará a esta plataforma. Ubisoft se ha mantenido en silencio al respecto. Por lo mientras, te recordamos que Prince of Persia: The Sands of Time Remake estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 21 de enero de 2021.

Puedes checar el tráiler de revelación aquí. De igual forma, estos son los primeros detalles oficial es este título.

Vía: Go Nintendo