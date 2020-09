Aquí los primeros detalles de Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Después de múltiples filtraciones, una incluso por parte de Ubisoft el día de hoy, se ha confirmado que Prince of Persia: The Sands of Time tendrá una remasterización, la cual llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 21 de enero de 2021, y será compatible con PS5 y Xbox Series X, y a continuación puedes checar nuevos detalles sobre este título.

De acuerdo con Eurogamer, este remake será el primer juego en el que Ubisoft Mumbai y Ubisoft Pune trabajan como los desarrolladores principales. Previamente, estos estudios ayudarán en proyectos como Just Dance y Steep. De igual forma, se ha revelado que The Sands of Time utilizará una nueva versión de Anvil, el engine que se usa para Assassin’s Creed, y contará con nuevos controles para el combate, cámara y elementos visuales.

Aunque los estudios previamente mencionados están a cargo de este remake, con Pierre Sylvain-Gires como el director y Annu Koul en el puesto de productor senior, Jordan Mechner, creador de Prince of Persia, participó durante la preproducción al proporcionar consultas sobre el juego.

Como probablemente se dieron cuenta en el tráiler de revelación, Yuri Lowenthal, el original actor detrás del Prince, retoma su papel para este remake. Por otro lado, la actriz Supinder Wraich, famosa por su participación en la serie de Guidestones, interpretará a Farah. Hablando de ese aspecto, se ha confirmado que el juego contará con nuevas grabaciones de voces y capturas de movimiento por parte de los actores.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 21 de enero de 2021. Por el momento no hay información sobre la supuesta versión de Nintendo Switch. De igual forma, puedes ver el tráiler de revelación de este juego aquí.

Vía: Eurogamer