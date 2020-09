Cyberpunk 2077: Anuncian fecha para un tercer Night City Wire

A través de las redes sociales de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED hizo oficial que se llevará a cabo un tercer Night City Wire, stream dedicado a este nuevo título para que los jugadores conozcan un poco más sobre lo que les esperará en esta próxima aventura de ciencia ficción.

Join us on Friday, September 18 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for the 3rd episode of Night City Wire! We’ll take you on a tour around Night City, check up on its gangs, and give you a sneak peek into the creation of #Cyberpunk2077 original score. pic.twitter.com/FoplKXn7Ic

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 10, 2020