¿El juego de Scott Pilgrim tendrá lanzamiento físico? Aquí la respuesta

Después de meses de rumores e insinuaciones por parte de los creadores, el día de hoy Ubisoft confirmó que Scott Pilgrim vs. The World: The Game llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a finales de años gracias a una Complete Edition que incluirá el DLC del juego. Sin embargo, los fans tienen una duda más: ¿habrá una edición física?

Como sabrán, el lanzamiento original del juego solo llegó a las tiendas virtuales del Xbox 360 y PS3, y en 2014 el juego desapareció por completo, así que el público tiene miedo de que esto vuelva a suceder. Una edición física de cualquier tipo podría eliminar esta preocupación. Sin embargo, este podría no ser el caso.

El anuncio del día de hoy no hace mención alguna sobre una versión física, solo un lanzamiento digital. Por otro lado, la cuenta oficial de Limited Run Games publicó un tweet momentos después de este anuncio, en donde confirma que no tienen planes para realizar un lanzamiento físico del juego, aunque estarían honrados de hacerlo. Esto fue lo que comentaron:

Just because we know people will ask — we don't have plans to do Scott Pilgrim at the moment (although we'd obviously be honored to do a physical release, if one happens). Still so excited to see this in the Forward! ❤️

