Streamer es baneada de Twitch por solo tres días después de realizar un show erótico

El pasado 19 de diciembre, una streamer de Twitch, conocida como MissBehavin, trasmitió por un error contenido para mayores de edad, ya que realizó un baile erótico en donde mostró sus partes intimas. En respuesta, la plataforma banneó a la chica por solo tres días, decisión que no ha sido del agrado del público.

Después de este suceso, MissBehavin reveló que todo fue un error, y el show estaba destinado a su público de OnlyFans. De esta forma, el pasado 22 de diciembre la streamer recuperó su canal. Sin embargo, la gente no está contenta con esta decisión. Considerando lo restrictivo que ha llegado a ser Twitch en los últimos meses, muchos han señalado que el castigo fue muy leve, especialmente tomando en cuenta que acciones de menor grado han llegado a enfrentar meses de banneo.

Esto es lo que mencionan las reglas de Twitch respecto al tipo de contenido que MissBehavin presentó hace unos días:

