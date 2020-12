NieR Automata ha superado las cinco millones de unidades vendidas

NieR Automata es considerado por mucho uno de los mejores juegos de la pasada generación, y uno de los trabajos de PlatinumGames más amados por los fans. Ahora, el día de hoy se ha dado a conocer que más de cinco millones de personas concuerdan con esto, ya que el juego se ha convertido en el título más exitoso en la historia del estudio japones.

De acuerdo con la cuenta oficial de NieR, Automata ha vendido más de cinco millones de unidades, esto incluye las ventas digitales y físicas a nivel mundial. De esta forma, el juego de Yoko Taro se posiciona como el título de PlatinumGames más exitoso hasta el día de hoy.

Recordemos que este título llegó originalmente a PS4 y PC en 2017, y desde ese momento se convirtió un éxito de culto. En 2018 vimos una versión para Xbox One, y en 2019 salió a la venta la Game of the YoRHa Edition, edición que incluye el DLC y un par de extras. Por último, en este año Xbox Game Pass agregó a su librería esta experiencia llena de robots con crisis existenciales.

Con NieR Replicant ver.1.22474487139… actualmente en desarrollo, y con planes de estar disponible en PS4, Xbox One y PC el próximo 23 de abril de 2021, parece que la popularidad de la serie solo puede crecer de ahora en adelante.

Vía: DualShockers