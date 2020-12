Among Us registró más de 500 millones de jugadores activos durante noviembre

Es indudable el alto nivel de popularidad que ha tenido Among Us durante la segunda mitad del año. Pese a que el título fue lanzado en 20218, no fue sino hasta el 2020 cuando encontró su público. Gracias a esto, se ha reportado que el juego contó con 500 millones de jugadores activos durante el mes de noviembre.

De acuerdo con Super Data, esto posiciona al título como el juego más popular en la historia en términos de jugadores mensuales. Sin embargo, debido a que la mayoría de usuarios se encuentran en móvil, donde Among Us es gratuito, y no hay una gran cantidad de monetización en general, las ganancias que ha proporcionado esta experiencia no son tan altas como uno podría esperar.

La versión de PC, donde se puede conseguir Among Us en solo $57.99 pesos, generó el 64% de todos los ingresos que se registraron entre agosto y noviembre de 2020. Lo interesante de esto, es que solo el 3% de los usuarios del juego se encuentran en esta plataforma.

El futuro de Among Us parece bastante brillante. Actualmente ya se puede conseguir en Nintendo Switch, PC y móviles. De igual forma, el próximo año llegará a consolas de Xbox, en donde podrá encontrar un mayor público. En temas relacionados, The Airship, el siguiente mapa del título, ya está disponible en Nintendo Switch.

Vía: Super Data