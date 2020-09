Parece que el remake de Prince of Persia sí llegará a Switch

Prince of Persia: Sands of Time Remake fue anunciado hace unas cuantas semanas durante el último Ubisoft Forward. Sus desarrolladores anunciaron que estaría llegando a PS4, Xbox One y PC, aunque un tweet, que ya ha sido eliminado, sugería que también estaría disponible en Nintendo Switch. Ahora, una tienda parece haber confirmado esta versión del juego.

De acuerdo con un listado de GamingReplay, tienda de videojuegos portuguesa, este remake llegará al Switch al mismo tiempo que en las demás plataformas. Acá puedes ver la caja del juego:

Todo parece indicar que Prince of Persia: Sands of Time Remake también llegará a la consola híbrida de Nintendo, y con esas gráficas tan… interesantes, cuesta trabajo creer que no.

Si quieres conocer un poco más de este futuro juego entonces échale un vistazo a todos los detalles oficiales en el siguiente artículo.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 21 de enero de 2021.

Fuente: GamingReplay