Amazon ya está desarrollando un spinoff de The Boys

El catálogo de Amazon Prime Video tal vez no sea de los mejores allá fuera, pero lo que sí tienen es una de las mejores series de superhéroes en años recientes. Estamos hablando por supuesto de The Boys, que ya va a mitad de la segunda temporada y que en un futuro no solo tendrá una tercera, sino que también su propio spinoff.

Amazon ha confirmado que ya se encuentran trabajando en un spinoff de esta aclamada serie, el cual, de acuerdo con ellos, será una mezcla de ‘un drama estudiantil y Los Juegos del Hambre’. Aquí una breve descripción del proyecto:

“Será una serie irreverente para adultos que explorará las vidas de superhéroes hormonales y competitivos que pondrán sus límites físicos, sexuales y morales a prueba, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades. Parte drama estudiantil, parte Juegos del Hambre — con todo el corazón, sátira y crudeza de The Boys.”

Dado que el proyecto fue anunciado recientemente, todavía se desconocen los detalles sobre el elenco, trama o fecha de estreno pero al menos sabemos que tendrá todo lo que nos gusta de The Boys y tal vez un poco más.

Fuente: Variety