Twitch bloquea pagos de usuarios en Rusia

Junto a compañías como Microsoft, Apple, Epic Games, CD Projekt Red y más, el día de hoy se ha revelado que Twitch ha impuesto una serie de sanciones y bloqueos a Rusia, esto como respuesta a su invasión a Ucrania. De esta forma, cientos de creadores de contenido se han visto afectados por esta decisión.

Por medio de un comunicado, Twitch ha revelado que suspenderán los pagos a todos los creadores de contenido en Rusia. Es así que estas sanciones van más allá de los consumidores, y están afectando severamente a las personas que viven en esta plataforma. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Los pagos a la institución financiera asociada a tu cuenta de Twitch han sido bloqueados como consecuencia de las sanciones. Twitch cumple con las sanciones económicas impuestas por EE.UU. y otros gobiernos, y está cumpliendo con aquellas impuestas como respuesta a la situación en Ucrania. Estas sanciones pueden limitar o impactar en tu acceso a pagos, habilidad para monetizar tu stream y/o apoyar económicamente a otros creadores. Somos conscientes de lo frustrante y difícil que es esto y nos gustaría asegurarte de que si no puedes proveer una institución financiera alternativa, haremos todo lo posible para pagar los ingresos que has ganado tan pronto como se nos permita hacerlo”.

Junto a esto, varios creadores de contenido de Twitch en Rusia le han comentado a The Washington Post que esperaban este tipo de respuestas, pero no de una forma tan rápida. De igual forma, estas personas aseguran que seguirán transmitiendo en esta plataforma, esto aunque no reciban dinero.

Vía: The Washington Post