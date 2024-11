Trilogía de Spyro llegará pronto a Xbox Game Pass

Para quien no lo recuerde bien, hace tiempo Activision Blizzzard hizo algo que muchos pensaban como imposible, y eso fue el crear la Spyro Reignited Trilogy, compilación de los tres clásicos lanzamientos elaborados por Insomniac Games pero para los tiempos que corren. Y ahora que Xbox es dueño de la IP muchos verían sentido en que veríamos estos juegos en sus servicios, y al parecer dicho anhelo está a nada de cumplirse para los fanáticos.

Mediante el blog oficial de la empresa, se confirma que el dragón morado, llegará a Game Pass con su trilogía remasterizada a partir del 12 de noviembre. Esta versión renovada desde cero incluye los tres juegos clásicos: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage, y Spyro: Year of the Dragon, entregando una experiencia visualmente actualizada para que tanto veteranos como nuevos jugadores puedan disfrutar de las aventuras de esta saga.

Lanzado originalmente en 2018, Spyro Reignited Trilogy se ha ganado el cariño de los fanáticos al permitirles explorar escenarios nostálgicos y coloridos que forman parte del legado de este querido personaje. La inclusión en Game Pass marca la oportunidad perfecta para que la comunidad reviva la emoción y la nostalgia del juego original, con mejoras visuales que se adaptan a los estándares actuales de gráficos y jugabilidad.

La trilogía estará disponible en todos los formatos de Xbox Game Pass, incluyendo Game Pass Standard, Game Pass Ultimate y PC Game Pass, permitiendo acceso desde la nube, consola y PC. Esta amplia disponibilidad hace posible que más jugadores puedan unirse a Spyro en su misión de salvar los reinos y enfrentarse a enemigos icónicos, una experiencia ideal para quienes buscan acción y diversión clásica.

Con esta incorporación, el servicio sigue ampliando su catálogo de títulos de alta calidad y apelando a la nostalgia de juegos clásicos. Esta entrega de Spyro no solo promete entretenimiento, sino también una oportunidad de volver a los inicios de una de las franquicias más queridas del género de plataformas.

Esto refuerza la sospecha de que en estos momentos la gente de Toys For Bob están trabajando en una entrega nueva.

Vía: News Xbox

Nota del autor: Es una trilogía que los entusiastas de los plataformeros en 3D no se pueden perder por nada del mundo. Habrá que jugarlos de nuevo.