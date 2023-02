¡Toy Story 5 será toda una realidad!

Hace un par de semanas se confirmó que Bob Iger ha retomado el papel de CEO de Disney. Después de que los proyectos animados bajo el mandato de Bob Chapek no tuvieron la recepción positiva que se esperaba, tal parece que el nuevo mandatario planea irse a lo seguro. Es así que recientemente se confirmaron un par de secuelas a sus series más exitosas, y eso incluye una nueva película de Toy Story.

De acuerdo con Iger, tres nuevos proyectos animados ya están en etapas tempranas de desarrollo. Uno de estos es Toy Story 5. Aunque los detalles de esta producción son escasos, Tim Allen, quien se ha encargado de la voz de Buzz Lightyear en todas las cintas de la serie, confirmó que está listo para retomar este papel. Esto fue lo que comentó:

See ya soon Woody, you are a sad strange little man and you have my pity. And off we go to a number 5! To infinity and beyond! pic.twitter.com/bwRzE487Vi

— Tim Allen (@ofctimallen) February 9, 2023