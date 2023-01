No es un secreto que Lightyear fue una de las películas más decepcionantes de 2022. La cinta no solo fue un fracaso en taquilla, sino que la recepción crítica y de los fans no fue tan positiva como se esperaba. Ahora, se ha dado a conocer que el director de Toy Story es una de las personas que no estuvo contenta con esta cinta.

De acuerdo con un nuevo reportaje por parte de The Puck, fuentes cercanas al medio aseguran que John Lasseter, director de Toy Story y una de las personas más importantes en la historia de Pixar, fue “extremadamente crítico” con Lightyear y Strange World, los dos fracasos animados de Disney de $200 millones.

Aunque no hay detalles sobre sus declaraciones, The Puck menciona que las opiniones de Lasseter están principalmente enfocadas en Lightyear, un spin-off de la serie que vio nacer y ayudó a crecer a lo largo de los años. Sin embargo, se espera que Luck, la nueva cinta animada de este director, logre revitalizar el mundo animado, incluso si forma parte de Disney.

Nota del Editor:

Más que su controversia, Lightyear es una película que carece de un concepto lo bastante interesante para atraer y conservar la atención del espectador. Es una cinta que, pese a tener buenas ideas, fracasa en múltiples aspectos,y termina por ser algo más solo está en Disney+, y probablemente muchos recuerden.

