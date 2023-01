En 2023 se celebra el décimo aniversario de Batman: Arkham Origins. Si bien esta entrega no cuenta el mismo nivel de apreciación en comparación con el trabajo de Rocksteady, esto no significa que este no sea un producto de calidad. Esto es algo que se deja en claro con un detalle, del cual los fans apenas se dieron cuenta, a casi 10 años de su lanzamiento.

Recientemente, un fan compartió un clip de una cinemática protagonizada por el Joker en el Reddit de Batman: Arkham. Aquí podemos ver al villano dar vueltas en una silla de oficina, y en esta escena, cuando el Guasón mete los brazos, su giro se acelera, como lo haría en la vida real.

Aunque este detalle puede pasar desapercibido por muchos, demuestra el nivel de atención y pasión que los desarrolladores tuvieron por cada uno de los elementos presentes en este juego. En temas relacionados, los fans de The Batman no están contentos con los Óscar. De igual forma, parece que una película de Batman: Beyond estaba en desarrollo.

Nota del Editor:

Similar a Gotham Knights, Batman: Arkham Origins presenta una serie de ideas bastante interesantes, pero al no contar con la calidad de Rocksteady, muchos fans no le dieron la oportunidad, señalando que el gameplay no es tan bueno como debería.

Vía: Reddit