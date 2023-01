Nos encontramos a solo unos días del estreno de la serie de The Last of Us para HBO. De esta forma, la compañía quiere que más personas tengan la oportunidad de experimentar esta adaptación de las aventuras de Joel y Ellie. Es así que actualmente puedes ahorrarte dos meses en una suscripción anual a este servicio de streaming.

En estos momentos, todos aquellos que deseen obtener HBO Max por primera vez, lo pueden hacer con una suscripción anual que les ahorra un 35%, es decir, dos meses gratis. Todo lo que necesitas hacer es ingresar a este link, ingresar la información necesaria, descargar la aplicación móvil de este servicio, y listo.

Es importante mencionar que la oferta solo es válida para el plan de suscripción anual autorrenovable, y no en otras modalidades, o los paquetes incluidos con ciertos operadores. Con tu suscripción, tendrás acceso, no solo a la serie de The Last of Us cuando se estrene, sino que podrás disfrutar de series como House of the Dragon, y películas como Black Adam. En temas relacionados, este sería el nuevo nombre de HBO Max. De igual forma, HBO ha cancelado Westworld.

Nota del Editor:

HBO Max es una buena plataforma. Si bien no cuenta con el extenso catálogo de Netflix, o las producciones de Star Wars y Marvel, sí tiene mucha calidad. No solo los estrenos de Warner Bros. llegan bastante rápido, sino que las series tienen un estreno simultáneo.

Vía: HBO