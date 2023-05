Top 5 los mejores boxeadores de los videojuegos

El mundo de los videojuegos tiene muy definidos sus géneros, pues hay desde carreras simuladas, RPG’s, aventura, plataformas y hasta gestión de pueblos que van creciendo económicamente. Sin embargo, uno de los favoritos es ni más ni menos que las peleas, mismo del cual han partido franquicias y personajes que se llevan el cariño de los fans.

Dentro de este tipo de juegos hay peleadores que se dedican al arte del boxeo, peleas profesionales que tienen como fin encuentros a nivel mundial en donde las apuestas circulan y los grandes millonarios invierten en quienes consideran como los mejores. Y en torno a los videojuegos, una página hizo su Top de mejores personajes que boxean.

Aquí la lista con su descripción oficial:

5.- Steve Fox – Tekken

Steve es un individuo educado y caballeroso cuya principal motivación es luchar en el ring. Tiene muy pocos enemigos y ha hecho muchos amigos y rivales amistosos a lo largo de la serie, incluidos Marshall Law y Paul Phoenix. A pesar de estas cualidades, Steve tiene un pasado misterioso y problemático que no parece recordar y está constantemente buscando descubrir la verdad al respecto.

4.- Vanessa – The King of Fighters

Vanessa es un personaje original de la serie The King of Fighters. Ella debutó como Striker en el videojuego The King of Fighters ’99 Evolution. Se convirtió en un personaje disponible a partir del videojuego The King of Fighters 2000 como integrante de K’ team. Ella es el primer personaje femenino de la serie que practica boxeo y una de las primeras mujeres en utilizar este estilo en los videojuegos de lucha. Su apodo oficial es “Agente Carmesí“.

3.- Balrog – Street Fighter

Balrog, conocido en Japón como Mike Bison o M. Bison, es un personaje ficticio creado por la compañía Capcom, siendo además uno de los luchadores más conocidos de la franquicia de videojuegos Street Fighter. Aunque no ha aparecido en todas las entregas, se ha dejado ver en numerosas versiones de la saga.

2.- Twintelle – Arms

Twintelle es un personaje ficticio del videojuego Arms de Nintendo de 2017 para Nintendo Switch. A diferencia de otros personajes jugables en Arms, que pelean usando sus brazos, Twintelle pelea usando su cabello. Se la representa como una femme fatal y una celebridad.

1.- Little Mac – Punch Out!

Little Mac es el protagonista principal de Punch-Out de Nintendo. Apareció por primera vez en la entrega de Nintendo Entertainment System. Es el boxeador más pequeño y joven de todos los juegos, tiene solo 17 años en todas las entregas.

Retomando el boxeo real, el próximo sábado 6 de mayo en punto de las 10:00 PM de México, los fanáticos de este deporte podrán disfrutar el encuentro de Canelo Álvarez ante John Ryder. Esto mediante canales nacionales y también en servicios de streaming como Star Plus.

Vía: Blockfort

Nota del editor: La verdad son personajes muy icónicos, aunque hay gente a quien no le va a gustar el puesto de Twintelle, pues para empezar, Arms no es el juego más querido dentro de Nintendo.