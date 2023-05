Espectáculos demasiado buenos para dejarlos pasar

Si justo estás de vacaciones, tendrás mucho tiempo en tus manos. Es probablemente el mejor momento para ver algunosprogramas de televisión realmente buenos.Seguro pasarás mucho tiempo en casa y tu mayor anhelo será estar en la cama, el panorama ideal para ver un nuevo programa o dos.

Para olvidarte de la rutina diaria a la que tendrás que volver, necesitas ver algunos tesoros ocultos en un mar sin fin. Estos son los programas de los que nadie está hablando, pero son demasiado buenos para pasar una vez que comienzas a verlos. Es por eso que hemos reunido una lista de todas esas comedias de situación.

Entonces, sin más preámbulos, aquí está nuestra mejor selección de series de comedias que te harán reír sin parar.

1. The office (2005 – 2013)

La adaptación estadounidense de la versión del Reino Unido es sin duda brillantemente creada y sin esfuerzo cómico. The Office es un falso documental que muestra una compañía de papel ambientada en Scranton. Parece un día corporativo normal, pero Dunder Mifflin es un poco diferente.

El jefe, Michael, sigue un método poco convencional de supervisión del personal. Mientras tanto, el personal es como los compañeros de trabajo de oficina que ves a diario. Puedes ver The Office en Hulu o ver sus episodios en Comedy Central como programación sindicada.

2. Community (2009 – 2015)

Es una pena que nadie esté hablando de este programa súper divertido que nos dio material de memes demasiado graciosos. Community gira en torno a un abogado, que de la nada descubre que su título ha sido anulado y ahora tiene que asistir a Greendale Community College para recuperarlo.

Mientras está allí, se encuentra con algunos compañeros de clase interesantes, con los que forma su grupo de estudio. A partir de ahí, los miembros del grupo comienzan a aprender mucho sobre sí mismos.

3. The great (2020 – Actualidad)

The Great es una comedia negra histórica y satírica que se basa libremente en Catalina la Grande: Emperatriz de toda Rusia. El programa más tarde cambió su nombre de The Great: An Ocasionalmente True Story a The Great: An Almost Fully Untrue Story.

Cuenta el viaje de Catalina la Grande desde que no era nada, y luego hasta convertirse en emperadora. Ambientada en el siglo 18, Catherine tiene que tomar una decisión; elegir su felicidad o sacrificarla por el futuro de Rusia. El programa tiene una visión cómica de eventos históricosy esto lo hace aún más entretenido de ver.

4. Solo asesinatos en el edificio (2021 – Actualidad)

Gran elenco, actuación increíble, diálogos divertidos y escenas cautivadoras: esto es lo que obtienes cuando transmites Solo asesinatos en el edificio. Tiene todo lo que buscas en un espectáculobrillantemente elaborado.

Solo asesinatos en el edificio cuenta la historia de tres extraños, que viven en el mismo edificio de apartamentos, que se conocen en las circunstancias más extrañas.

Ha habido un asesinato en el edificio y ahora, el trío se reúne e investiga el caso, basándose en su conocimiento del verdadero crimen. Solo para tu información, si comienzas a ver este programa ahora, podrás ver su tercera temporada este año.

5. El proyecto Mindy (2012 – 2017)

Los fanáticos de The Office deberían ver El proyecto Mindy ya que ambos son creados por Mindy Kaling. Pero los dos no podrían ser más diferentes el uno del otro. El humor es bastante diferente y puedes esperar algunos momentos de risa a carcajadas.

El programa es sobre Mindy; Una ginecóloga que espera encontrar un cambio en su vida y personalidad. Pero lo más importante es que espera ansiosamente a alguien que finalmente pueda entrar en su vida y enamorarla por completo.

6. Derry girls (2018 – 2022)

Probablemente nunca hayas oído hablar de este diamante en bruto, ¿verdad? El espectáculo es puramente saludable, puedes confiar en nuestra palabra. Derry Girls es una comedia adolescente británicaque te lleva maravillosamente a los días en que estabas en la secundaria.

Sigue la vida de Erin, de 16 años, y su grupo mientras pasan por sus vidas ambientadas en la década de 1990 en Irlanda del Norte. Las circunstancias no son ideales, pero la vida continúa y, al igual que cualquier otra adolescente, Erin es ajena a la situación del país y está más preocupada por su enamorado chico y su molesto primo.

Palabras finales

Con tantos programas populares y emocionantes, algunas gemas ocultas quedan bajo el radar. Estos programas sin duda están entre las gemas ocultasya que son de muy buena calidad, tienen un elenco increíble, con historias inteligentemente escritas, así que no te las puedes perder.