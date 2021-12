El momento que muchos habían estado esperando, y temiendo, por fin ha llegado. El día de ayer, 13 de diciembre, fue la premiere de Spider-Man: No Way Home, lo que significa que ya hay opiniones, comentarios y, así es, spoilers circulando en el internet. Si bien Marvel y Sony no pueden hacer algo al respecto, los actores de esta cinta esperan que la gente sea civilizada, y no arruine las sorpresas que esta cinta alberga.

Recientemente se publicó un video en donde Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, le piden a la gente que por favor no hagan algún spoiler de Spider-Man: No Way Home durante los próximos días. Junto a esto, también vemos una divertida aparición de Jaime Foxx.

La inclusión del actor de Electro al final es especialmente graciosa considerando que él fue quien inició todos los rumores sobre el Spider-Verse. Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el próximo 15 de diciembre de 2021, pero será mejor que tengas cuidado, ya que las funciones de prensa ya están en marcha.

Si no quieres spoilearte, aquí te decimos cómo puedes bloquear los comentarios indebidos en redes sociales. De igual forma, No Way Home incluye un movimiento sacado del juego de Insomniac Games.

Nota del Editor:

Este es un periodo bastante complicado. Si o si, los spoilers comenzarán a circular a lo largo del día de hoy y de mañana, algo que solo aumentará conforme pase el tiempo. La única solución efectiva es simplemente alejarse del internet hasta que veas esta película.

Vía: Sony