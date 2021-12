Ya no falta mucho para que Spider-Man: No Way Home finalmente llegue a salas de cine en todo el mundo. Tom Holland, quien da vida al héroe en el MCU, ha estado muy ocupado dando entrevistas para un montón de medios, y en una de ellas, no solo confirmó que es fan del videojuego creado por Insomniac Games para PlayStation 4, sino que la película habría tomado prestado uno de sus movimientos.

En entrevista con Paola del Castillo, Holland dijo que Sony les mandó un PlayStation 5 mientras estaban filmando No Way Home, y en sus tiempos libres aprovechaba para disfrutar de Marvel’s Spider-Man. El actor mencionó que realmente no existe conexión entre la película y el juego, pero sí hay un movimiento realizado por el Spider-Man de PS4 que veremos en la película con Holland.

Spiderman: No Way Home has a move that was ripped straight from the Playstation game. 🤯 #PS5 #PS4 #SpiderManNowWayHome pic.twitter.com/R6z8k8yIAv — Okami Games (@Okami13_) December 11, 2021

Evidentemente, Holland no dijo exactamente cuál es este movimiento, pero seguramente que los fans del juego lo identificaremos tan pronto como lo veamos en la pantalla grande.

Spider-Man: No Way Home llega a salas de cine el 15 de diciembre de este año.

Nota del editor: Tiene sentido que la gente de Marvel haya tomado prestado unos cuantos elementos prestados de la obra de Insomniac. Después de todo, el juego de PS4 es una de las mejores historias del personaje que hemos tenido en años y es perfectamente válido que los productores de No Way Home se hayan inspirado por ella, aunque solo sea con un movimiento.

Via: MP1st