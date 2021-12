Se filtra colaboración entre Cobra Kai y Fortnite

Con la cuarta temporada de Cobra Kai a solo unas semanas de distancia, no es sorpresa ver que la propiedad de Netflix tenga algunas colaboraciones en mente. Sin embargo, una de estas ya se filtró. Gracias a los data miners, se ha revelado que contenido relacionado con la continuación de The Karate Kid llegará a Fortnite Chapter 3.

De acuerdo con algunos mineros de datos, se ha encontrado una referencia de Cobra Kai en el código de la más reciente actualización de Fortnite. Este tiene el nombre de Teachings of Miyagi. Recordemos que Miyagi fue el maestro de Daniel, y un personaje fundamental en toda la serie de The Karate Kid.

A #Fortnite x Cobra Kai collaboration is in the works!

"Teachings of Miyagi"

(via @InTheShadeYT)

