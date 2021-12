Fortnite Chapter 3 ya se encuentra disponible en estos momentos, y como parte de las novedades, se añadió una skin de Spider-Man al battle royale que incluso te permite columpiarte por los aires con sus telarañas. Evidentemente, esta mecánica es exclusiva del personaje, y curiosamente, funciona mejor que la de Marvel’s Avengers.

El juego de Square Enix también recibió a su propia versión de Spider-Man a finales de noviembre, pero los usuarios no han hecho mas que burlarse de su gameplay. Pues pasó todo lo contrario en Fortnite, donde este clip viral nos muestra lo fluido que es el movimiento del personaje dentro del battle royale.

Wtf the web swinging in fortnite is insanely good??? pic.twitter.com/GHMu9V2bkc

— Yassin (@YassinLNey) December 6, 2021