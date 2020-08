Tom Clancy’s The Division llega a Xbox Games With Gold en septiembre

Con septiembre en el horizonte, Microsoft se ha encargado de revelar los juegos que llegarán al servicio de Xbox Games With Gold a lo largo del siguiente mes. En esta ocasión, el título más atractivo es Tom Clancy’s The Division, aunque también contamos con un par de opciones bastante interesantes.

En cuanto al Xbox One, a partir del 1 de septiembre y hasta el último día del mes podrás conseguir Tom Clancy’s The Division, el popular juego de Ubisoft. Por oro lado, del 16 de septiembre al 15 de octubre, The Book of Unwritten Tales 2 estará a tu disposición.

Hablando del Xbox 360, encontramos de Blob 2 entre el 1 y 15 de septiembre. Por último, Armed and Dangerous podrá ser tuyo entre el 16 y 30 de septiembre. Te recordamos que también puedes disfrutar de estos títulos en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad de la consola.

Protecting NY in Tom Clancy’s The Division, pointing AND clicking in The Book of Unwritten Rules 2, bringing color to a drab world in de Blob 2, and saving the world in Armed and Dangerous. It's gonna be a busy month! https://t.co/YoTDIeJDDu

— Xbox Wire (@XboxWire) August 27, 2020