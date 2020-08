Un gran veterano de Halo se une al desarrollo de Infinite

No es un secreto que la situación de Halo Infinite no es la mejor actualmente. Después de una cuestionable presentación el mes pasado, el juego fue retrasado hasta una fecha sin especificar de 2021. Rumores y reportes surgen constantemente sobre un desarrollo turbulento, aumentando la preocupación de los fans. Sin embargo, el día de hoy se dio información bastante positiva, ya que un veterano de la serie está de regreso para apoyar este proyecto.

En la noche de ayer, Bloomberg reportó que Joseph Staten, quien jugó un papel importante en el desarrollo de la historia en las primeras entrega de Halo y participó como un escritor en la serie, se integra a 343 Industries para ayudar en el desarrollo de Halo Infinite. De igual forma, el día de hoy Staten confirmó su participación como el líder del proyecto para la campaña del juego.

I'm thrilled to join @Halo to help them ship Halo Infinite. As the project lead for the Infinite Campaign, I will be supporting the team's existing, great leaders and empowering them to do their best work. https://t.co/pQiNPQVBZs

— Joseph Staten (@joestaten) August 27, 2020