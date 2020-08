The Initiative, estudio de Xbox, estaría trabajando en un nuevo Perfect Dark

Por el momento sigue siendo un misterio cuál es el primer proyecto de The Initiative, estudio first party de Xbox. Aunque no tenemos algún tipo de confirmación oficial, tal parece que este equipo está trabajando en un third person shooter ambientado en el universo de Perfect Dark.

De acuerdo con Jeff Grubb, editor en Venture Beat y quien ha filtrado información certera en el pasado, The Initiative se encuentra trabajando en un nuevo juego de Perfect Dark. Recordemos que la última entrega de la serie llegó en 2005. De igual forma, Phil Spencer meniconó que este estudio está trabajando en “cosas antiguas” de “nuevas maneras”, y Microsoft ha mencionado que por fin revelarán el proyecto del estudio durante 2020.

Es importante mencionar que Grubb no cree totalmente que se trate de un juego de Perfect Dark como lo conocemos, mencionando que: “No sé si Perfect Dark es algo en lo que Microsoft gastaría potencialmente cientos de millones de dólares. Parece una apuesta realmente arriesgada”. Sin embargo, asegura que el proyecto se llevará a cabo en este universo.

"confirm" is a loaded term. I said it. As @Rand_al_Thor_19 points out, it might not be exactly Perfect Dark, but it's playing in that universe.

