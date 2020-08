Just Dance 2021 llegará a Switch, PS4, Xbox One y Stadia el próximo mes de noviembre

El Nintendo Direct Mini sorpresa del día de hoy ha confirmado que Just Dance 2021 llegará a Switch el próximo 12 de noviembre. Esta información no debería ser una gran sorpresa, considerado que Ubisoft siempre se ha encargado de lanzar un juego de esta serie en las plataformas de Nintendo. Esta entrega incluye más de 40 canciones, nuevos modos y una pista de baile mundial “mejorada”.

Just Dance 2021 llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4 PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Google Stadia el próximo 12 de noviembre. Por el momento no hay mención de una versión para Wii o Wii U.

Vía: Nintendo Direct