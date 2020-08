Square Enix anuncia Collection of SaGa Final Fantasy Legend para Nintendo Switch

Square Enix no es extraño a los relanzamientos de sus juegos clásicos. El día de hoy, durante el Nintendo Direct Mini sorpresa, la compañía reveló Collection of SaGa Final Fantasy Legend, una recompilación que incluye las originales tres entregas de Game Boy de la serie SaGa en un solo paquete. Este título estará disponible en Nintendo Switch el próximo 15 de diciembre, y las pre-ordenes digitales comenzarán el día de hoy.

La colección incluye The FINAL FANTASY Legend, FINAL FANTASY Legend II y FINAL FANTASY Legend III. De igual forma, es importante mencionar que este lanzamiento será exclusivamente digital, y por el momento no hay planes de lanzar una versión física, como la de Collection of Mana.

Vía: Nintendo Direct Mini