TODOS los detalles sobre The Flash

Pese a que los fans de DC ya tuvieron un pequeño vistazo al primer capítulo en el nuevo DCU, no hay que olvidar que este año veremos cuatro proyectos que, en teoría, aún forman parte de la continuidad del DCEU. De estas películas, la más esperada es The Flash, y si aún no tienes idea de que cinta esperar, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

The Flash nos presentará una vez más a Barry Allen, interpretado por Ezra Miller. La cinta será una adaptación de los eventos de Flashpoint, aclamado cómic en donde nuestro héroe regresa al pasado para evitar la muerte de su madre. Sin embargo, esto altera sustancialmente el futuro, por lo que Flash tendrá que viajar por el multiverso para encontrar una solución.

Gracias a esta premisa, la película tiene la libertad de explorar diferentes personajes del multiverso. Entre los confirmados, tenemos al Batman de Michael Keaton. Así es, el actor retomará el papel que tomó por primera vez en 1989. Junto a esto, se esperan varios cameos de otros personajes del DCEU, como el Batman de Ben Affleck, y el Aquaman de Jason Momoa. Lamentablemente, reportes han señalado que el Superman de Henry Cavill y la Mujer Maravilla de Gal Gadot no tendrán un papel en esta cinta.

Por otro lado, Kiersey Clemons le dará vida a Iris West, a quien vimos por primera vez en Zack Snyder’s Justice League. The Flash es dirigida por Andy Muschietti, conocido por su trabajo en las películas de terror IT e IT Chapter Two. Muschietti ya ha demostrado su habilidad para manejar un gran elenco y una trama compleja, lo que lo convierte en la elección perfecta para esta película.

El guion de la película está escrito por Christina Hodson, quien también escribió el guion de la cancelada Batgirl. Hodson es reconocida por escribir personajes femeninos fuertes y comprende profundamente el universo DC. Se espera que su trabajo para The Flash sea una mezcla de acción, emoción y humor.

Considerando el futuro del DCU, se espera que The Flash sea el punto final del universo que comenzó con Man of Steel, aunque solo para algunos personajes. Al respecto, James Gunn, co-presidente de DC Studios, ha señalado que esta es una de las películas de superhéroes más increíbles que ha visto, por lo que al menos podemos esperar un final digno.

The Flash llegará a los cines el próximo 4 de noviembre de 2023. En temas relacionados, se revelan los planes para Batman en el DCU. De igual forma, esta será la película de Superman para este nuevo universo.

Nota del Editor:

The Flash tiene el potencial de ser una buena carta de despedida para todo lo que representó el DCEU que comenzó Zack Snyder. Si bien la producción se enfrentó a varios problemas, y la reputación de Ezra Miller no es la mejor en estos momentos, el potencial de esta película sigue bastante alto.

