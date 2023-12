Timothee Chalamet revela su juego del año

Durante The Game Awards, Timothee Chalamet, famoso actor que protagonizará Wonka, tuvo el honor de revelar al ganador de la categoría de Juego del Año, el cual terminó por ganar Baldur’s Gate 3. Sin embargo, esta no hubiera la selección del actor, ya que ha revelado cuál fue su GOTY de 2023.

En una reciente entrevista en la alfombra roja de Wonka, IGN le preguntó a Chalamet cuál fue su juego del año, a lo que el actor reveló que se trataba de Marvel’s Spider-Man 2. Esto fue lo que comentó:

“Fue simplemente increíble. Fue profundo”.

Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre su momento favorito de esta aventura, no compartió una respuesta para evitar algún tipo de spoilers para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de disfrutar de esta fantástica entrega que llegó a nuestras manos en octubre de este mismo año.

Por último, IGN también cuestionó a Chalamet sobre el tráiler de Grand Theft Auto VI, a lo que el actor reaccionó emocionado, mencionando:

“¡Pensé que era una locura! Realmente no he pasado ningún tiempo en Miami o Florida, así que no quiero decir nada irrespetuoso. Pero parecía retorcido”.

Aunque es difícil de creer, Chalamet tiene un pasado en este medio. Antes de saltar a la fama con películas como Lady Bird y Call Me By Your Name, el actor tenía un canal de YouTube, conocido como ModdedController 360, en donde realiza modificaciones a controles de Xbox. Esta fue una revelación tan grande durante la campaña publicitaria de Dune, que ha ganado el corazón de todo el público de jugadores.

Nota del Editor:

Marvel’s Spider-Man 2 fue un gran juego, y un digno merecedor de ser reconocido como de lo mejor del año. Sin embargo, también es cierto que carece de algunos elementos que lo hagan resaltar del resto de sus colegas en The Game Awards. Es un buen título, y no puedo esperar para su DLC.

Vía: IGN