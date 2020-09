The Witcher 3 llegará a PS5 y Xbox Series X gracias a una actualización gratuita

The Withcer 3: Wild Hunt es considerado uno de los mejores juegos de la generación actual, así que no debería ser una gran sorpresa escuchar que CD Projekt Red tiene planes de llevar este título a la siguiente generación con un par de mejoras visuales y de forma gratuita para todos aquellos que ya poseen esta experiencia.

La compañía reveló el día de hoy The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, el cual llegará a PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Aquellos que tengan una copia física o digital del juego en PS4, Xbox One y PC podrán obtener esta versión de forma gratuita. Además, esta nueva edición incluirá ray tracing y tiempos de carga más rápidos.

The Witcher 3 is coming to the next generation!

A visually and technically enhanced version of the game will be available for purchase for PC and next-gen consoles & as a free update for owners of the game on PC, @Xbox One and @PlayStation 4.

— The Witcher (@witchergame) September 4, 2020