Así luce el gameplay de The Witcher: Monster Slayer

La semana pasada, Spokko Games reveló su nuevo juego conocido como The Witcher: Monster Slayer, el cual estaría disponible únicamente para teléfonos móviles. Acompañando a su anuncio llegó un tráiler que francamente no daba muchos detalles sobre el juego, pero sus desarrolladores ya mostraron gameplay y luce prometedor.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial del juego publicó el siguiente adelanto:

Before you take on your first contract, check out what awaits on the path 👺

Here’s a sneak peek of #TheWitcherMonsterSlayer gameplay.

P.S. For the best experience watch it on your phone vertically. pic.twitter.com/G9uFlWZYtO

