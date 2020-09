Super Mario Sunshine en Switch no tendrá soporte para el control de GameCube

A pesar de que puedes conectar un control de GameCube a tu Switch y disfrutar de varios de tus juegos como si fuera 2002, tal parece que la versión de Super Mario Sunshine en Super Mario 3D All Stars no será compatible con este aditamento, o al menos no de la forma que esperas.

En el sitio oficial del juego en japonés se menciona que esta versión del clásico de GameCube no tendrá soporte para el control de su consola original. Sin embargo, considerado que algunos juegos reconocen este accesorio como un Pro Controller, pero con funciones restringidas, en teoría podrías usar un control de GameCube, aunque sus características serían limitadas.

Super Mario 3D All Stars llegará a Nintendo Switch el próximo 18 de septiembre, así que no falta mucho para tener una respuesta clara a este dilema. Te recordamos que la colección incluye Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.

En temas relacionados, aquí te contamos cómo puedes apartar el título. De igual forma, esta versión de Super Mario Galaxy podrá jugarse sin controles de movimiento.

Vía: GameXPlain