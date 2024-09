The Penguin tuvo un exitoso inicio en Max y HBO

Hace unos días por fin se estrenó la serie de The Pinguin en Max. Aunque muchos tenían sus dudas sobre esta producción, las reseñas dejaron en claro que esta propuesta valía la pena. Ahora, se ha revelado que más de cinco millones de personas sintonizaron el primer capítulo del show, posicionándose como uno de los mayores debuts en esta plataforma.

De acuerdo con Variety, The Pinguin tuvo una audiencia de más de 5.3 millones de personas durante su estreno, esto tomado en cuenta vistas en Max y repeticiones de transmisiones en el canal de HBO. Esto posiciona a la producción de Matt Reeves por arriba de las 4.9 millones del final de Succesion, pero por debajo de las 5.7 millones del estreno de True Detective: Night Country.

Junto a esto, The Pinguin ha conseguido la mayor audiencia de cuatro días para una nueva serie en Max en todas las regiones del mundo desde el estreno de The Last of Us en enero de 2023. De esta forma, queda claro que el universo de The Batman creado por Reeves ha llegado para quedarse.

Considerando que veremos un nuevo episodio cada semana, será interesante ver el nivel de retención de la serie, así como el número de espectadores que tendrá el final de la producción. De igual forma, no sería descabellado pensar que tras ver este éxito, Warner Bros. apruebe más proyectos a cargo de Reeves, expandiendo así el universo de The Batman. En temas relacionados, así le fue en calificaciones a esta serie. De igual forma, este es el más reciente tráiler de The Penguin.

Nota del Autor:

El primer capítulo de The Penguin fue un gran inicio. No puedo esperar para ver cómo es que esta historia evolucionará en los próximos episodios, y descubrir la forma en la que esta historia se conectará con The Batman 2.

Vía: Variety