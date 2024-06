Pese a que The Batman II sufrió de un retraso, los fans de Matt Reeves no tendrán que esperar mucho para tener un nuevo vistazo a la Ciudad Gótica que el cineasta nos presentó por primera vez en 2022, puesto que un nuevo tráiler de la serie de The Penguin ya está disponible.

Conforme nos acercamos a la fecha de estreno de The Penguin en septiembre, MAX ha compartido el día de hoy un nuevo tráiler de una de sus series más esperadas para este año. Aquí podemos ver a Colin Farrell como Oz Cobb una vez más, el cual está enfocado en llegar a la cima del mundo criminal en Gótica.

The Penguin estará conformada por ocho episodios, en donde tendremos la oportunidad de ver un poco más sobre el mundo criminal después de los eventos de The Batman. Por el momento se desconoce si Robert Pattinson retomará el papel del Caballero de la Noche en algún punto de la cinta, o si incluso veremos a Joker.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno específica, pero The Penguin llegará a MAX en algún punto del próximo mes de septiembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre The Batman II aquí. De igual forma, el anime de Batman Ninja tendrá una secuela.

Nota del Autor:

The Penguin luce muy interesante. Como fan de The Batman y de la actuación de Colin Farrell, no puedo esperar para ver esta nueva producción, algo que posicionará a MAX como una plataforma que todos deben de tener.

Vía: MAX