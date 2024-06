Uno de los anuncios más inesperados del pasado Nintendo Direct fue Donkey Kong Country Returns HD. En su momento, muchos pensaron que Retro Studios, quien trabajó en el título original de Wii, estaría a cargo de esta versión. Sin embargo, se ha dado a conocer que este no es el caso. En su lugar, Forever Entertainment ha tomado las riendas del proyecto.

De acuerdo con Nintendo Life, Forever Entertainment, estudio que nos entregó los remakes de Panzer Dragoon y House of the Dead, están a cargo de la remasterización HD de Donkey Kong Country Returns. Según información oficial, el consejo de administración del estudio decidió confirmar que están trabajando en este título porque la información “puede tener un impacto potencialmente significativo en la valoración” de la empresa.

Para quienes no los conozcan, Forever Entertainment ha publicado y desarrollado numerosos juegos desde su fundación en 2010, incluidos varios remakes y remasterizaciones de títulos clásicos. Entre su catálogo encontramos Panzer Dragoon Remake de 2020, The House of the Dead Remake de 2022, Front Mission 1st Remake de 2022 y Front Mission 2 Remake de 2024.

Además de la remasterización HD de Donkey Kong Country Returns, Forever Entertainment también está trabajando en remakes de The House of the Dead 2, Panzer Dragoon Zwei y Front Mission 3. Si bien aún no hay fecha para estos tres títulos, su colaboración con Nintendo estará disponible a principios del siguiente año.

Te recordamos que Donkey Kong Country Returns HD llegará al Nintendo Switch el próximo 16 de enero de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay del remake de Panzer Dragoon.

Nota del Autor:

La calidad de Forever Entertainment varía dependiendo del proyecto. Si bien sus remakes no son malos, han tomado extrañas decisiones que no han sido del agrado de todos los fans. Me ha gustado el trabajo que hicieron con Panzer Dragoon y Front Mission, pero no lo que nos entregaron con House of the Dead.

Vía: Nintendo Life