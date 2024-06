Marvel’s Wolverine es uno de los juegos más esperados de los próximos años. Aunque Insomniac Games aún no está listo para hablar de este título, múltiples filtraciones nos han dado un vistazo a este proyecto. Ahora, un nuevo rumor ha señalado que este desarrollo está en problemas.

Durante los últimos meses, un grupo de jugadores radicales ha comenzado una campaña de odio en contra de una compañía conocida como Sweet Baby, quienes se han encargado de proporcionar soporte narrativo en juegos como Suicide Squad: Kill the Justice League y Marvel’s Spider-Man 2, y actualmente están involucrados en Marvel’s Wolverine. El odio hacia esta compañía, según estas personas, se debe al énfasis que le han dado a la diversidad, y son estos mismos usuarios quienes han señalado, de una manera ridícula, que Sweet Baby está arruinado el trabajo de Insomniac Games.

Recientemente, se compartieron nuevas filtraciones de Marvel’s Wolverine, un juego que aún está en desarrollo y cuyo material no debería ser visto por el público en general, en donde se pueden ver modelos de Jean Grey, los cuales no representan el producto final. De esta forma, muchos han señalado que Sweet Baby es responsable por el diseño “poco atractivo” que tiene el personaje de Marvel, aun cuando no hay prueba de esto.

Something big happened yesterday and most people missed it. Every theory we had about the uglification of women in AAA gaming turned out to be true.

Look at what happened to Jean Grey from @insomniacgames Marvel's Wolverine from these leaked early screenshots of the first,… pic.twitter.com/Zm5h6ovgwD

