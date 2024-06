Lamentablemente, el día de hoy se ha dado a conocer que Donald Sutherland, actor reconocido por su participación en producciones como M*A*S*H, Klute y The Hunger Games, ha fallecido a los 88 años de edad, después de enfrentarse a una larga enfermedad, la cual se ha mantenido en secreto.

Sutherland falleció el día de hoy, 20 de junio de 2024, en Miami. Esto fue lo que comentó su hijo, Kiefer Sutherland, al respecto:

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024