El día de mañana, por fin, llegará a nuestras manos The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. De esta forma, hoy se publicaron las reseñas del nuevo juego de Nintendo, dejando en claro que este es uno de los mejores títulos del año, aunque no llega a los niveles de otras experiencias aclamadas del 2024.

En estos momentos The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom cuenta con una calificación de 86 en Metacritic, lo cual lo pone al mismo nivel que títulos como The Plucky Squire, pero por debajo de experiencias como Astro Bot. Sin embargo, la recepción es positiva, con múltiples calificaciones perfectas. Esto fue lo que comentó Siliconera sobre este título:

“The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom presenta todas las características sorprendentes de la serie, pero se siente completamente innovador, único y fresco”.

Por su parte, IGN mencionó:

“The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es mucho más que un spin-off de segunda categoría: combina las mazmorras expertamente diseñadas y la progresión de objetos que esperarías de un Zelda 2D con la creatividad salvaje de Tears of the Kingdom”.

De igual forma, Eurogamer agregó:

“Gracias a divertidos rompecabezas y una reinvención imaginativa de la iconografía histórica de Hyrule, Echoes of Wisdom surge como un nuevo capítulo audaz y creativo en la leyenda de Zelda”.

De esta forma, queda claro que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es un fantástico juego que todos los fans de la serie y usuarios de Nintendo Switch deben de tener en sus colecciones. Te recordamos que esta entrega estará disponible el 26 de septiembre. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este título. De igual forma, este es el equipo responsable por Echoes of Wisdom.

Nota del Autor:

Es bueno ver que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom le cumple a todos los jugadores. Ya no puedo esperar para tener en mis manos esta entrega y pasar los próximos días inmerso en este mundo junto a Zelda.

Vía: Metacritic