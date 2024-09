Descubren quién es el desarrollador de Zelda: Echoes of Wisdom

Esta semana se estará lanzando el juego más importante del año para Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, título que marca un hito en la franquicia del mismo nombre, pues será la primera vez que controlemos a la princesa de Hyrule para salvar al mundo en un lanzamiento principal. Y si bien ya vimos mucho de su gameplay aún queda cierta duda en el aire, y esa es saber quién es el equipo de desarrollo que está detrás de este proyecto.

El encargado del juego es ni más ni menos que GREZZO, un estudio con amplia experiencia en la franquicia. Ha trabajado anteriormente en títulos como la nueva versión de Link’s Awakening para Switch, así como en otros proyectos 2D y 2.5D de The Legend of Zelda. Su colaboración constante con Nintendo ha consolidado su rol como uno de los estudios clave en la expansión y revitalización de la saga.