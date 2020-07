¡The Outer Worlds llegará a Xbox Series X!

Ante la inminente llegada de las nuevas consolas a finales de año, muchos se pregunta cuáles serán los juegos que podemos disfrutar actualmente que contarán con una actualización para Xbox Series X y PS5. Ahora, para todos los que han disfrutado de The Outer Worlds les tenemos buenas noticias.

El día de hoy, Obsidian Entertainment reveló que The Outer Worlds, así como sus expansiones, tendrán una mejora gratuita para Xbox Series X, por el momento no se habla de una versión para PS5. De igual forma, la publicación de Xbox Wire solo menciona mejoras, y no se ofrecieron detalles sobre qué tipo de optimizaciones recibirá el título, ni la fecha de cuando estará disponible la actualización.

Por otro lado, el estudio habló un poco más sobre las expansiones de The Outer Worlds. Para comenzar, Peril on Gorgon, el primer contenido adicional, estará disponible el próximo 9 de septiembre a un precio de $14.99 dólares. De igual forma, Murder on Eridanos, el segundo DLC, debutará hasta el próximo año al mismo precio. Los usuarios de Xbox Game Pass podrán adquirir las expansiones con 10% de descuento.

En temas relacionados, la versión de Nintendo Switch, infame por su desempeño, tendrá una serie de actualizaciones que buscan mejorar esta experiencia.

Vía: Xbox